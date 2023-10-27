Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

«Около 19:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пишет оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

«Около 19:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пишет оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областьюВечером 26 октября, около 19.30 мск, средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Министерстве... Прочитайте больше ⮕

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областьюПо данным МО РФ, это произошло около 19:00 мск Прочитайте больше ⮕

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областьюВ четверг, 26 октября, около 19:30, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.Новость дополняется. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: Силы ПВО перехватили беспилотник в районе Курчатова в Курской областиСилы российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Российская система ПВО перехватила еще один беспилотник ВСУ над Курской областьюРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила еще один украинский беспилотник над Курской областью. Об этом 27 октября сообщили в Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областьюРоссийские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. По их данным, попытка Киева совершить атаку по объектам на территории России была пресечена около 19:30 по московскому времени. Прочитайте больше ⮕