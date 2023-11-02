.ru поставил под сомнение способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) держать 120-тысячную группировку войску возле белорусской границы.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли ВСУ занесли над белорусской границей «мощный ударный кулак», Бужинский заявил, что он в это не верит. Он задается вопросом, откуда у ВСУ может быть столько людей, если им не хватает личного состава для сдерживания российской армии, а говорить о том, чтобы держать столь многочисленную группировку на границе с Белоруссией, не приходится.

Эксперт указал на то, что во многих странах пишут открытым текстом о том, что на Украине «скребут по сусекам» из-за нехватки личного состава и огромных потерь. Бужинский подчеркнул, что Киевом проводится тотальная мобилизация, и в бой вводятся огромные резервы с целью усиления своей военной группировки на востоке, однако больше ничего у них нет. headtopics.com

Кандидат военных наук допустил, что ВСУ могут использовать приграничную территорию «для отстоя и переформатирования подразделений», но счел цифру в 120 тысяч человек слишком большой.

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