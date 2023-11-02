Спецоперация России на Украине: онлайн-трансляция 2 ноября

Дроны были уничтожены утром 2 ноябряПрокуратура подтвердила, что нынешний начальник свердловского ТУ Росимущества Сергей Зубенко не был в Красноярске, когда числился там на высокой должности

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MKOMSOMOLETS: Спецоперация России на Украине: онлайн-трансляция 1 ноября'МК' ведет онлайн-трансляцию событий на Украине. Идет 616-й день спецоперации. Президент США Джо Байден не поддержит законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины. Об этом сообщили в бюджетном управлении Белого дома. Издание Politico сообщает, что украинские власти просят Вашингтон увеличит военную поддержку страны.

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