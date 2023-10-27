Спецоперация Z: хроника главных военных событий 27 октября

Работа учебно-тренировочного центра ударных коптеров ВС РФ, подготовка ульяновских десантников и экипажей Т-72Б3М на тыловом полигоне, Су-34 уничтожают планирующими ФАБами укрепления ВСУ в Урожайном, «Ланцет-3» поразил огневую установку ЗРК «Бук-М1» ВСУ в укрытии, ПТУР поражает комплекс разведки ВСУ на шахте «Южнодонбасская №1» и другие события спецоперации 27 октября.

Работа учебно-тренировочного центра ударных коптеров ВС РФ, подготовка ульяновских десантников и экипажей Т-72Б3М на тыловом полигоне, Су-34 уничтожают планирующими ФАБами укрепления ВСУ в Урожайном, «Ланцет-3» поразил огневую установку ЗРК «Бук-М1» ВСУ в укрытии, ПТУР поражает комплекс разведки ВСУ на шахте «Южнодонбасская №1» и другие события спецоперации 27 октября.

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