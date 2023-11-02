Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Спецназ Центрального военного округа ВС РФ использует бесшумные носимые орудия «Галл». Они применяются на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

«Галлы» используют для отработки по пулеметным гнездам, снайперским лежкам и подготовленным площадкам взлета различных беспилотников. Главная особенность минометов состоит в том, что они позволяют военным оставаться незамеченными.

Огонь корректируют беспилотные летательные аппараты, которые курсируют в зоне боевых действий. Они же осуществляют объективный контроль огневого поражения. Такие орудия демонтируют высокую эффективность при работе на передовой. Подробнее об этом рассказал боец с позывным «Наколка». Он вспомнил, как украинские военные попытались провести ротацию.Ранее сообщалось, что еще одним преимуществом миномета является его малый вес. Орудие можно легко транспортировать в сложенном виде в рюкзаке за спиной. headtopics.com

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