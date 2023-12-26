Специальная военная операция России на Украине

В центре внимания — специальная военная операция, которую вооруженные силы России проводят на Украине. Эксперты наблюдают за событиями в режиме реального времени.
— министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении города Марьинки в ДНР; — Владимир Путин поручил присвоить звание майора старшему лейтенанту Александру Трошину, участвовавшему в освобождении Марьинки; — решение президента Владимира Зеленского продолжать военные действий и усилить мобилизацию может спровоцировать гражданскую войну, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соски
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