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Специальная военная операция России на Украине

Первый канал Новости1 min.

Донецк подвергся обстрелу, Россия запросила заседание Совета безопасности ООН, ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР

В центре внимания — специальная военная операция, которую вооруженные силы России проводят на Украине. Эксперты наблюдают за событиями в режиме реального времени.

— Донецк вновь подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ; — Россия запросила срочное открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами киевского режима по Донецку, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский; — ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, погибшего из-за подрыва автомобиля

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ТАСС: Военная операция на Украине. ОнлайнСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи
Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

ТАСС: Военная операция на Украине. ОнлайнСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи
Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НОВОСТИ: Время покажет. Часть 1. Выпуск от 08.11.2023Оперативная информация о ходе специальной военной операции России на Украине.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ НОВОСТИ: Время покажет. Часть 1. Выпуск от 07.11.2023Оперативная информация о ходе специальной военной операции России на Украине.
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GAZETARU: В Европе назвали нынешнюю ситуацию в конфликте на Украине благодатью для ПутинаСложившаяся на сегодняшний день ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет французский журнал L'Express .
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ НОВОСТИ: Время покажет. Часть 2. Выпуск от 07.11.2023Оперативная информация о ходе специальной военной операции России на Украине; Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют продвижение вперед и разрабатывают операции нанесения неожиданных ударов по России.
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