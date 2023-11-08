Специальная военная операция России на Украине

В центре внимания — специальная военная операция, которую вооруженные силы России проводят на Украине. Эксперты наблюдают за событиями в режиме реального времени.

— Донецк вновь подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ; — Россия запросила срочное открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами киевского режима по Донецку, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский; — ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, погибшего из-за подрыва автомобиля

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ТАСС: Военная операция на Украине. ОнлайнСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

ТАСС: Военная операция на Украине. ОнлайнСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НОВОСТИ: Время покажет. Часть 1. Выпуск от 08.11.2023Оперативная информация о ходе специальной военной операции России на Украине.

Источник: Первый канал Новости | Прочитайте больше »

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НОВОСТИ: Время покажет. Часть 1. Выпуск от 07.11.2023Оперативная информация о ходе специальной военной операции России на Украине.

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GAZETARU: В Европе назвали нынешнюю ситуацию в конфликте на Украине благодатью для ПутинаСложившаяся на сегодняшний день ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет французский журнал L'Express .

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ПЕРВЫЙ КАНАЛ НОВОСТИ: Время покажет. Часть 2. Выпуск от 07.11.2023Оперативная информация о ходе специальной военной операции России на Украине; Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют продвижение вперед и разрабатывают операции нанесения неожиданных ударов по России.

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