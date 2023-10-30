Специалисты объяснили причины сбоя в работе Telegram

Тот факт, что Telegram переставал работать только в некоторых регионах, подтверждает, что серверы находились в строю. Поэтому сам мессенджер не причастен к сбою, пояснил Курочкин. По его мнению, проблемы произошли в узле связи – точке объединения трафика провайдеров. По этой причине беспокоиться об утечке данных пользователям не стоит, убежден Курочкин.

«Если что-то долго загружается, значит, ваш трафик идет как бы обходным путем, через Америку или через кого-то, то есть не напрямую. Где-то потерялся путь, —объяснил он. — Если он не грузится совсем, значит, вообще нет связи с Telegram, а если долго и медленно, значит, просто идет по какому-то длинному пути».

Напомним, сегодня утром поступило более 9 тыс. жалоб от пользователей на сбой в работе мессенджера. Наиболее массовый сбой зафиксирован в Краснодарском крае, также проблемы наблюдались в Ростовской области, Ставропольском крае, Москве и Воронежской области. headtopics.com

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