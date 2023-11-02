Сотрудник ДПС повис на заднем стекле машины во время погони в Якутске

В Якутске произошла погоня с участием полиции, во время которой сотрудник ДПС повис на машине нарушителя.

2 ноября очевидцы опубликовали кадры происшествия на улице Лермонтова. На них видно, как сотрудник правопорядка зацепился за заднее стекло автомобиля, который на скорости уезжал от двух полицейских машин.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. В нем принимал участие полицейский, внешне похожий на того, который стал героем предыдущего ролика.Перешли полосу: наказание для лихачей могут ужесточить после ДТП в Дагестане В Госдуме и Совфеде предлагают новые санкции за превышение скорости и езду с подложными номерами Ранее, 17 сентября, появились кадры погони за водителем внедорожника, который устроил ДТП с десятью автомобилями в Москве. headtopics.com

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