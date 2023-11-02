Сотрудники ТМК стали лауреатами Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля

Сотрудники Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля». Инженеры отдела неразрушающих методов контроля ВТЗ Дмитрий Кабанов и Роман Пяткин заняли первое и второе места в категории «ультразвуковой контроль» (УЗК).
В рамках состязаний специалисты ВТЗ выполнили теоретические и практические задания и ответили на вопросы по технологии и особенностям ультразвукового контроля – достоверного и качественного метода выявления возможных дефектов труб, в ходе которого продукция не получает повреждений. Конкурсанты также ответили на вопросы по технологии и особенностям ультразвукового контроля, разработали проект методики по проведению УЗК предложенного объекта.
«Высокое качество – это визитная карточка и одно из главных конкурентных преимуществ ТМК. Наша продукция используется на ответственных участках, и мы должны гарантировать заказчику соответствие самым строгим стандартам. Поэтому система контроля качества в компании постоянно развивается: мы применяем лучшие практики, повышаем квалификацию специалистов и проводим корпоративные мероприятия, на которых сотрудники демонстрируют свои компетенции и обмениваются опытом. headtopics.com
Подведение итогов и награждение победителей прошло в Москве в период проведения международной выставки NDT Russia. Отборочные туры, в которых инженеры ВТЗ также стали лучшими, проходили ранее в независимых органах по аттестации персонала в регионах России. В 2022 году по итогам всероссийского конкурса Роман Пяткин также вошел в тройку лидеров и стал третьим в номинации «Ультразвуковой контроль».