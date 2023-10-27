Сотрудницы пункта выдачи товаров украли вещей на 250 тыс. рублей

В Калининградской области сотрудники пункта выдачи маркетплейса обновили гардероб, разработав мошенническую схему. Двух женщин 18 и 22 лет подозревают в краже товаров на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Сотрудницы пункта выдачи товаров в Немане забирали себе, заказанные ими же вещи. Они вносили в систему ложные данные о возврате товаров и якобы отправляли их на склад. Но до склада вещи не доходили. Часть украденных вещей, на сумму в 120 тыс. рублей, полицейским удалось изъять в квартирах подозреваемых. В отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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