Сотрудника Минобороны арестовали по делу об аферах с пиломатериалами

В Москве Басманный суд арестовал замдиректора департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов по подозрению в особо крупном мошенничестве при реализации госконтракта между ведомством и «ИФК 'РНГС Капитал'». Об этом сообщает «Коммерсант».

2 октября 517-м военным следственным отделом Следственного комитета России (СКР) было возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. В рамках этого дела суд также отправил под стражу главу «ИФК 'РНГС Капитал'» Дмитрия Левченко.

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