Состояние дел в Монреале: фанаты, ожидания и тренер

Что там по Монреалю, есть фанаты, на что рассчитывают, тренером довольны? Что-то их вообще никто не обсуждает здесь уже.





sportsru » / 🏆 7. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Депутат Журова о драке фанатов «Спартака» и «Балтики»: «Там же не поубивали друг друга. При чем здесь Fan ID? Как можно отследить любой мужской конфликт на ровном месте?»Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в Калининграде во время матча Мир РПЛ (0:2) 25 ноября. Полиция начала проверку.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунке стадиона во время матчаКак сообщает телеграм-канал Ultras Action, фанаты «Балтики» и «Спартака» подрались в подтрибунном помещении стадиона в Калининграде во время вчерашнего матча Мир РПЛ (0:2).

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Дмитрий Быков: Путину нужна война - это его легитимацияПоэт, писатель и публицист Дмитрий Быков в программе DW вТРЕНДde рассказал, каким видит конец путинского режима, будущее России и Украины и как оценивает состояние нынешнего российского общества.

Источник: dw_russian - 🏆 9. / 63 Прочитайте больше »

Гальтье называл «двумя Кинг-Конгами» защитников «Сент-Этьена» на установке в перерыве. Про Аталя и Будауи он сказал «грязные парни, алжирцы⚡️Стали известны детали расистского скандала с участием бывшего тренера «ПСЖ» Гальтье L’Equipe опубликовала показания сотрудников «Ниццы», и в них упоминается даже Кинг-Конг👇

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Хави будет ставить Араухо только в центр обороны. В «Барсе» недовольны экспериментами тренераКак пишет Diario Sport, главный тренер каталонцев Хави в последнее время экспериментировал с расположением футболистов в защите, и в спортивном департаменте некоторые решения вызвали беспокойство.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

🐢 Тухель принес игрушечную черепашку на тренировку «Баварии» и сфотографировал. Это было нужно для школьного проекта дочки тренера🐢 Тухель принес игрушечную черепашку на тренировку «Баварии» и сфотографировал. Журналисты узнали, зачем Томас это сделал Нет, это не намек на трансфер Мбаппе 😜

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »