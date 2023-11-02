«Режим Зеленского думал, что подготовил армию, но те, кого успели подготовить или ранены, или погибли», - отметил Соскин.

Он уточнил, что для киевского режима сейчас хороших новостей с фронта объективно быть не может. Украинская армия потерпит поражение из-за того, что она бросает танки Leopard, а российские военные сбивают все ракеты, предоставленные Киеву.

Соскин добавил, что помимо прочего, у ВСУ не осталось резервов, украинское командование продолжает «бросать своих бойцов на растерзание».

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