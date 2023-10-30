Сослан Гатагов ввел запрет на опоздания, алкоголь и мат в «Амкале»

в команде: «100% будут изменения в обойме, они неизбежны. Впереди очень большие цели, и мне кажется, что определенному пулу игроков, наверное, придется уйти в аренду или покинуть «Амкал».

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В Париже сохранили запрет на проведение пропалестинской демонстрацииСуд в Париже оставил в силе запрет властей на проведение демонстрации в поддержку Палестины, сообщил телеканал BFMTV . Прочитайте больше ⮕

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