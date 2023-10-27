Соскин сообщил о скором обрушении финансовой системы Украины из-за боев

Бывший советник Леонида Кучмы экономист Олег Соскин в своем блоге на YouTube призвал власти Украины "включить мозги", потому что если сейчас боевые действия не будут остановлены, то в декабре произойдет обрушение гривны и банковской системы.

"По большому счету это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта", - выразил мнение эксперт, предупредив, что если это допустить, то все будут "кровавыми слезами плакать. Он предложил отменить военное положение в стране, отправить в отставку президента Владимира Зеленского, пока он не уничтожил страну и ее жителей, прекратить боестолкновения.

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