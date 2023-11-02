Сооснователя 'Альфа-Групп' Кузьмичева отпустили под залог

Сооснователь компании"Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, задержанный во Франции 30 октября для допроса, был отпущен под залог в восемь миллионов евро.

Прокурор ходатайствовал о заключении Алексея Кузьмичева под стражу, однако тот покинул здание суда с обязательством внести залог. Сейчас бизнесмен находится под судебным надзором, ему запрещено покидать Францию.

В то же время финансовая прокуратура объявила о начале формального расследования дела российского бизнесмена. Как отмечает Reuters, начало такого расследования во Франции не означает, что задержанному предъявлены обвинения или что следственные действия должны привести к суду. Правоохранительные органы считают достаточным наличие оснований для продолжения расследования. headtopics.com

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