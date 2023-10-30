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Сообщается о поражении объектов в Запорожье и Бериславе

 / Источник: ВЕСТИ

О разрушении двух объектов инфраструктуры в Запорожье и Херсонской области сообщают власти Украины.

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ВЕСТИ

Глава Запорожской обладминистрации Юрий Малашко, назначенный киевским режимом, заявил, что пострадал объект социальной инфраструктуры, передает 5.ua. Его коллега глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в тг-канале, что Берислав остался без электроснабжения.

Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в 2022 году. Киев не признаёт эти результаты и продолжает обстреливать территорию. Однако в городе Запорожье, который находится под контролем Киеваатмосфера террора. Местные жители сталкиваются с запугиванием, проверками, обысками на улицах. Идет насильственная мобилизация.

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