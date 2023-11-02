Сомнолог назвал способ легко просыпаться поздней осенью

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказать, как легко просыпаться по утрам поздней осенью.

По словам Бузунова, к зиме у людей происходит смещение циркадных ритмов. Ритм задает воздействие на организм утреннего света, а при его отсутствии или нехватки цикл смещается на более позднее время. Для того, чтобы поправить свой циркадный ритм, Бузунов посоветовал давать себе физическую нагрузку и активнее использовать свет. Например, можно использовать светобудильники, имитирующие рассвет, или светотерапию сезонной депрессии — яркую белую лампу в 10 тыс. люксов, пишет RT.

Сон ошибок трудных: за сколько часов можно выспаться перед работой Врачи рассказали, почему наиболее счастливые люди рано встают В октябре специалисты Стокгольмского университета провели исследование и выяснили, что привычка откладывать звонок будильника полезна для здоровья и помогает преодолеть сонливость. В ходе исследования выяснилось, что участники эксперимента, просыпавшиеся не с первого раза, также показали лучшие умственные результаты, сообщает телеканал «360». headtopics.com

В январе сомнолог Елена Царева посоветовала приучить себя вставать в одно и то же время даже по выходным, не злоупотреблять спиртными напитками и «тяжелой» пищей, чтобы не заболеть бессонницей, пишет НСН.

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