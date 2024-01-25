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Солнце в зените

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Или там кто-то один не понял, всем сказал, и все поверили. Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце ☀️. А мы в Абу-Даби», – написала Яна Ромашкина.25 января 2024, 18:33 Про то что Тикнизяна она назвала солнцем я первый понял))) потом скажут, что деньги не главное когда останутся с прежними 600 тысячами вместо 1200 в год по контракту, больше Зенита за него никто не предложит..

Солнце, Зенит, Контракт, Деньги

Или там кто-то один не понял, всем сказал, и все поверили. Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце ☀️. А мы в Абу-Даби», – написала Яна Ромашкина.

25 января 2024, 18:33 Про то что Тикнизяна она назвала солнцем я первый понял))) потом скажут, что деньги не главное когда останутся с прежними 600 тысячами вместо 1200 в год по контракту, больше Зенита за него никто не предложит.

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