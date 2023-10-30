Солдаты ВСУ раскрыли страшные подробности с передовой

"Украинские потери возросли до тревожного уровня", - сказал украинский военнослужащий с позывным"Левша". Он отметил, что отчасти потери возросли из-за работы беспилотников ВС РФ.

Кроме этого в статье приводятся слова командира 47-й бригады с позывным"Хаммер", который отметил, что российские военные применяют ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы.Другой украинский военный с позывным"Майор" рассказал, что беспилотник может вылететь из-за собственных позиций и может даже замаскироваться под"своего".

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