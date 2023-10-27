Созданы кристаллы, искажающие свет подобно черным дырам

Согласно теории относительности, свет и другие электромагнитные волны поддаются влиянию гравитационных сил. Это называет гравитационным линзирование и применяется астрономами для изучения квазаров и других массивных космических объектов. Воссоздать гравитационную линзу в лаборатории очень сложно, однако можно имитировать ее действие с помощью кристаллических структур.

Ученые начали эксперементировать с фотонными кристаллами, состоящих из двух и более структур. Такие объекты могут замедлять проходящий через них свет. Команда постепенно искажала эти кристаллы, нарушая кристаллическую решетку, а затем пропускала через материал лучи света и отслеживала отклонения.

Подобное манипулирование светом — один из потенциальных путей развития коммуникационных технологий следующего поколения, которые потребуют передачи информации в диапазоне выше 100 гигагерц. Для сравнения, максимальная частота технологии 5G составляет 71 гигагерц. headtopics.com

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