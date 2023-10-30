Создатель «Доты 2» Icefrog поздравил Team Spirit с победой на The International 2023

. Победу по итогам трёх карт завоевал российско-украинский коллектив Team Spirit, уверенно переигравший европейскую команду Gaimin Gladiators.команду с победой в своих соцсетях. Сделал он это в своей типичной лаконичной манере — одним предложением.

The International 2023 по Dota 2 проходил в США в период с 12 по 30 октября. На чемпионате мира по «Доте 2» приняли участие 20 команд, включая четыре коллектива из России. Они разыгрывали призовой фонд в размере $ 3,1 млн и престижный трофей — Эгиду Чемпионов.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Team Spirit победила LGD на 76-минутной карте и повела в счёте на The International 2023Состав клуба Team Spirit по Dota 2 выиграл первую игру серии против китайской LGD Gaming в финале верхней сетки The International 2023. Прочитайте больше ⮕

На The International 2023 осталась только одна команда из нашего региона — это Team SpiritРоссийско-украинский состав Team Spirit остался последней командой из восточноевропейского региона на The International 2023 по Dota 2. Прочитайте больше ⮕

Беспроигрышная серия Team Spirit в Dota 2 длится 25 матчей — она началась в июлеПосле победы на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2 состав Team Spirit продлил свою серию без поражений до 25 матчей. Прочитайте больше ⮕

Российская Team Spirit сыграет с Gaimin Gladiators в финале The International 202329 октября начался финальный день The International 2023. Прочитайте больше ⮕

Капитан Team Spirit Мипошка возьмёт перерыв после победы на The International 2023Российский киберспортсмен Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал слухи о том, что он собирался или собирается завершить профессиональную карьеру. Прочитайте больше ⮕

LBF, 30 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - Dota 2. The International 2023 2023Team Spirit - LBF, 30 октября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Dota 2. The International 2023 2023 Прочитайте больше ⮕