) в парламенте Канады — это часть системной работы западных стран по поощрению неонацистских настроений во всем мире. Об этом 2 ноября заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФВенедиктов напомнил, что Россия с 2005 года ежегодно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма и всё это время против неё голосовали только США, а с 2014 года к ним присоединилась Украина.

«В прошлом же году некоторые страны, включая Германию, Италию и Японию, кстати, составлявшие в период Второй мировой войны основу преступных фашистских сил, также выступили против данной резолюции. Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?», 23 сентября в парламент Канады пригласили 98-летнего украинского нациста Хунку (Гунько), который служил в дивизии СС «Галичина».

заочно предъявили обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. По данным следователей, с 23 по 28 февраля 1944 он и иные лица из его подразделения, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населённом пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР. headtopics.com

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