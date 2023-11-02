Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Представители Совета безопасности России сформировали вопрос Соединенным Штатам и их союзникам по поставкам вооружения. Его озвучил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

Российская сторона заметила, что оружие, которое США поставляло на Украину и Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока. Оно используется во время палестино-израильского конфликта против мирных граждан.

«Почему поставленное в Афганистан или на Украину оружие оказалось на черном рынке, что мы четко видим на примере Ближнего Востока?» — вопросил Венедиктов. Ранее сообщалось, что к палестинским боевикам ХАМАС транзитом через Киев попали ракетные комплексы НАТО. После этого киевские власти признали, что не контролируют потоки западной помощи и не могут озвучить примерные объемы воровства оружия. headtopics.com

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