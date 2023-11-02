Совбез РФ назвал чествование Хунки на Западе поощрением нацистских взглядов

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Ситуация с чествованием канадскими парламентариями бывшего эсэсовца Ярослава Хунки подтверждает потерю политиками на Западе базовых моральных ориентиров, заявил РИА Новости замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.«И, к слову, это лишь видимая часть системной работы западников по поощрению неонацистских настроений во всем мире», - отметил собеседник агентства.

Он сообщил об увеличении числа западных стран, выступающих против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма, ежегодно вносимой РФ в Генассамблею ООН. По словам Венедиктова, раньше против резолюции голосовали лишь Соединенные Штаты. Однако затем к ним присоединились, в частности, Украина, ФРГ и Япония.

«Что это? Реваншистские настроения или оголтелое желание выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами?», - задался вопросом замсекретаря Совбеза. Напомним, 22 сентября ветеран дивизии СС «Галичина» Хунка был приглашен в парламент Канады, где его встретили аплодисментами. Посольство РФ в Оттаве направила Канаде ноту протеста в связи с чествованием эсэсовца. Российское МВД объявило Хунку в розыск. headtopics.com

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