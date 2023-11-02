Совбез: спекуляции Запада о «поставках» РФ оружия ХАМАС обречены на провал

Спекуляции стран Запада о якобы поставках Россией оружия для палестинского движения ХАМАС обречены на провал. Об этом 2 ноября заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России«Такие спекуляции являются откровенной провокацией, направленной в том числе на подрыв отношений России с государствами Ближнего Востока.

Политик отметил, что дальше будет только хуже и на чёрном рынке появятся ракеты, танки и самолёты из Киева. Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из анклава утром 7 октября, а также объявил о блокаде Газы. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы».

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