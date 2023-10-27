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Советник Регев: сектор Газа сильно изменится после окончания боевых действий

 / Источник: RT на русском

Cтарший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил в интервью телеканалу Fox News, что сектор Газа «будет совсем другим» после окончания боевых действий Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС.

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RT на русском

При этом он отметил, что Израиль будет направлять на ХАМАС удары до тех пор, «пока не ликвидирует его военную машину, пока не уничтожит его политическую структуру в Газе». Представитель ЦАХАЛ: расширение военных действий в Газе — не наземная операция

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