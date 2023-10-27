Советник Регев: сектор Газа сильно изменится после окончания боевых действий

При этом он отметил, что Израиль будет направлять на ХАМАС удары до тех пор, «пока не ликвидирует его военную машину, пока не уничтожит его политическую структуру в Газе». Представитель ЦАХАЛ: расширение военных действий в Газе — не наземная операция

«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине «На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва

Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю «Пример честности, искренности и трудолюбия»: не стало двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова headtopics.com

Прочитайте больше:

RT на русском »

Израиль провёл рейд с использованием танков на севере сектора ГазаАрмия обороны Израиля провела рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к «следующим этапам боевых действий», сообщили... Прочитайте больше ⮕

Военные Израиля покинули сектор Газа после рейдаПодразделения армии Израиля (ЦАХАЛ) покинули сектор Газа после наземного рейда. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС назвали Вашингтон руководителем боевых действий против сектора ГазаСША взяли на себя руководство боевыми действиями против сектора Газа после коллапса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), случившегося в начале эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук. Прочитайте больше ⮕

Жители Израиля критикуют реакцию правительства на последствия атаки ХАМАСГраждан не устраивает неспособность властей оказать поддержку людям, бежавшим из зоны боевых действий, сообщает Associated Press Прочитайте больше ⮕

Глава МИД Италии заявил, что сейчас прекращения огня на Ближнем Востоке быть не можетОднако стороны могут договориться о временной приостановке боевых действий, считает Антонио Таяни Прочитайте больше ⮕

Армия обороны Израиля провела ночной рейд с использованием танков в ГазеОперация состоялась в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Прочитайте больше ⮕