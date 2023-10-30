Собянин: строительство электродепо «Столбово» завершится в конце 2024 года

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Строительство электродепо «Столбово» для Сокольнической и Троицкой линий столичного метрополитена завершится в конце следующего года, о чем в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, общая площадь объекта превысит 100 тыс. квадратных метров, а в работе электродепо будут задействованы более тысячи человек. «Депо позволит в два раза увеличить количество поездок в южной части Сокольнической ветки, и, конечно, обеспечит нормальное функционирование новой Троицкой линии метро», — заявил он.

Руководитель дивизиона по строительству метро АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк отметил, что первый этап строительства полностью завершен. «Сейчас общая площадь участка составляет 16 га, тут будет 51 здание для обслуживания поездов. Помимо самого депо будет построено четыре ветки соединительных с Троицкой линией и три – с Сокольнической», — поделился он. headtopics.com

Электродепо «Столбово» разместится на территории поселения Сосенское и станет первым подобным объектом на южном участке Сокольнической линии и крупнейшим депо столичного метро. Комплекс депо будет включать в себя инженерный, отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпусы, мотодепо с ремонтно-строительным участком и другие строения.

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