Собянин призвал автомобилистов воздержаться от поездок из-за непогоды в Москве

«По прогнозам синоптиков, в выходные дни в столице сохранится непогода. Ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Столицу завалило снегом, пробки 8 баллов: какой будет зима в Москве Из-за непогоды было задержано более 40 авиарейсов Ранее в этот день в столичном главке МЧС РФ предупредили, что снег и гололед ожидаются в Москве до утра субботы.

Автомобилистам настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Температура воздуха продержится в районе от -1 до +1 градуса. К концу дня на улицах столицы и Подмосковья появится устойчивый снежный покров высотой до 7 см, сообщается на сайте kp.ru. headtopics.com

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