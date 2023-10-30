Собянин: благоустройство парка «Яуза» выполнено приблизительно на 90%

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Благоустройство московского парка «Яуза» выполнено приблизительно на 90%. Об этом написал глава столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что на участках вдоль ул. Сухонская и Олонецкого проезда появились новые маршруты для велосипедистов и бегунов. Созданные дорожки связали с существующими. В парке также заменили старую и установили новую садово-парковую мебель: велопарковки, инфостенды, перголы, скамейки и урны. Также там установили опоры наружного освещения.

Также на территории парка появился детский кластер площадью более 2,7 тыс. кв. метров. Он включает в себя четыре детские площадки, соединенные между собой дорожками. На них расположены карусели, качели, качалки-балансиры, канатная дорога и большая песочница. headtopics.com

В парке организованы 20 спортплощадок, продолжил градоначальник. На них москвичи смогут заняться воркаутом, поиграть в волейбол, баскетбол, настольный и большой теннис. Собянин отметил, что в парке также обновили экотропу вдоль левого берега реки Яузы со стороны Олонецкого проезда. Также привели в порядок пять мостов через эту реку и сцену для проведения мероприятий, восстановили существующие и обустроили новые лестничные спуски и подпорные стены.

Также подошли к концу основные работы первого этапа на участке поймы реки Чермянки вдоль ул. Сельскохозяйственная. Были приведены в порядок две площадки для детей. Кроме того, там создали веломаршрут, обновили старые и создали новые дорожки. Вдоль них установили лавочки. Также появилась зона со столами для игры в шахматы. headtopics.com

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