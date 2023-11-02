Соболев кричал на судью и показывал на ромбик. Фото с матча «Спартак» — «Краснодар»

После шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» стал победителем группы D, набрав 12 очков.

Россия Последние новости Прочитайте больше: CHAMPİONAT »

:

CHAMPİONAT: – «Краснодар»: прогноз Тимура Журавеля на игру Кубка России 1 ноябряИзвестный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: «Спартак» — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России в МосквеИзвестный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар».

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Клиент «Пари» поставил 300 тысяч рублей на матч «Спартак»Букмекерская компания «Пари» рассказала о ставках клиентов на матч Фонбет Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: «Спартак» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на встречу Кубка РоссииИзвестный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар».

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Краснодар, 1 ноября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матчаСпартак М - Краснодар, 1 ноября 2023 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет Кубок России

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: «Спартак» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру Кубка РоссииЛегендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар».

Источник: championat | Прочитайте больше »