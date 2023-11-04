Соболенко стала первой теннисисткой за 17 лет, которой удалось выйти в полуфинал на всех четырех «Больших шлемах»

В этом году Соболенко выиграла Australian Open, была в полуфинале «Ролан Гаррос» и «Уимблдона», а также в финале US Open. Таким образом, белоруска – первая за 17 лет теннисистка, которой удалось за один сезон выйти в полуфинал на всех четырех «Больших шлемах» и на итоговом турнире. В 2006-м это сделала Жюстин Энен.Офигеть

. Никогда бы не подумал, что за последние 17 лет этого никто не смог добиться! Круто! Выигрывай итоговый Арина, будет классное завершение сезона Россия сыграет с Кубой, жеребьевка Кубка России, Луческу закончил карьеру, «Майнц» разорвал контракт с поддержавшим Палестину Эль-Гази, УЕФА объединился с «Золотым мячом» и другие новости Депутат Леонид Слуцкий: «МОК бьет все рекорды по лжи и лицемерию. Столь наглого применения двойных стандартов мир не видел со времен Древней Греции» Димитров о Большой тройке: «Я со всеми ними играл и всех побеждал. Конечно, они побеждали меня в 10 раз больше» Джокович о том, что Беккер тренирует Руне: «Я видел, как они играют в шахматы. Когда Борис пришел в нашу команду, он тоже это первым делом ввел» Боян Кркич: «Месси, Роналду и Надаль не могут быть примером для молодежи, они экстраординарны. Каналес трижды рвал «кресты» и был в сборной, Хоселу в 33 попал в «Реал». Вот это успех

Россия Последние новости Прочитайте больше: SPORTSRU »

:

CHAMPİONAT: Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину в группе Итогового турнира WTAБелорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира, вышла в полуфинал на Итоговом турнире WTA.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал Итогового турнира WTAБелорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира, вышла в полуфинал на Итоговом турнире WTA.

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTBOX: Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале «Мастерса» в ПарижеРоссийский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже.

Источник: sportbox | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Соболенко второй раз вышла в полуфинал итоговогоПервая ракетка мира Арина Соболенко на групповом этапе итогового турнира WTA обыграла Елену Рыбакину и вышла в полуфинал.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Матч Итогового турнира WTA между Соболенко и Рыбакиной перенесли из-за непогодыМатч Итогового турнира WTA между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной перенесли из-за непогоды.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: АСА 165: развязка конфликта Раисова и Матмуратова и новый бонус за худший бой? LIVEТакже в карде поединок за выход в полуфинал Гран-при в лёгком весе.

Источник: championat | Прочитайте больше »