Собачье дело: почему убийцы животных отделываются штрафами

В Курской области суд назначил штраф в 20 тыс. рублей за то, что мужчина забил кота соседки палкой, предварительно поймав его в капкан; а живодеры в Забайкалье на двоих заплатили 55 тыс. рублей за то, что привязали собаку на цель к бамперу машины и ездили по дорогам — так они «воспитывали» своего питомца. Между тем санкции по статье УК РФ о жестоком обращении с животными не так давно увеличили до пяти лет лишения свободы.

Фото: Global Look Press Соседи видели, как мужчина совершал преступление, сообщили об этом хозяйке кота, а та обратилась в полицию. В отношении жителя села возбудили уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ — о жестоком обращении с животным с применением садистских методов в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель. Наказание по этой статье — вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Но есть и нижняя граница: штраф в размере от 100 тыс.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Согласно статистике судебного департамента, за первые полгода 2023 года по ч. 1 ст. 245 осуждено 44 человека, по ч. 2 ст. 245 — 27 человек. За весь 2022 год таких дел было ощутимо больше — 104 по ч. 1 и 71 по ч. 2, а за 2021 год — 103 и 60 соответственно. headtopics.com

Директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова также отмечает, что почти все наказания по этой статье «немного не дотягивают до того, что заслуживают преступники».

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов — Да, есть много обстоятельств, которые снижают строгость наказания, и вместо лишения свободы человеку дают штраф. Но лишение свободы — не всегда адекватная мера наказания, — сказал он «Известиям». — Для большинства людей большой штраф, который сильно ударит по карману, однозначно будет уроком. headtopics.com

Не в приоритетеВладимир Бурматов подчеркивает, что количество обращений от граждан к нему по случаям жестокого обращения колоссальное, но это как раз свидетельство, что есть сбои. Проблемы он видит в том, что в полиции в регионах пока не всегда считают преступления против животных такими же серьезными, как в отношении человека. К требованиям возбудить дело после очередного избиения собаки многие правоохранители относятся с раздражением.

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