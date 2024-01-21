Снижение результативности Панарина и Макдэвида влияет на результаты команды

В последних 7-ми матчах результативность Панарина и Макдэвида заметно снизилась, но как по разному это повлияло на результаты их команд. Рейнджерс, на этом отрезке проиграли 5 матчей, а выиграли всего 2, и потеряли лидерство в Восточной Конференции. Макдэвид. 7 игр, 2 шайбы, 4 передачи.





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