Снегопад вызвал восторг у животных в Московском зоопарке

более 40 авиарейсов. Сложнее всего было в Домодедово: там шесть самолетов не улетели вообще, еще 16 вылетели с опозданием. На дорогах образовались пробки, цены на такси тут же взлетели.

Нашлись и те, у кого первый снег вызвал только положительные эмоции. Так, дворники в районе Кожухово принялись самозабвенно лепить снеговиков. А у обитателей Московского зоопарка снегопад вызвал настоящий ажиотаж. Дальневосточный леопард, лама, овцебыки и рыси сегодняшний день предпочли провести на улице. Они неспешно прогуливались по белому покрову, а загнать их в теплые вольеры было невозможно.

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