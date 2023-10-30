Смолов о матче «Динамо» – 2Drots: «Если проиграем, это не будет позором»

«Что значит медиафутбол для меня? Медиафутбол – это медиафутбол. Они начали смещаться больше в профессиональную сторону.

Ради медиа. Ради пиара. Ради прикола. Для чего еще может профи соревноваться с любителем(пусть и тоже профи, но в ином статусе)?Ради медиа. Ради пиара. Ради прикола. Для чего еще может профи соревноваться с любителем(пусть и тоже профи, но в ином статусе)?

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Смолов: если «Динамо» проиграет клубу из Медиалиги, позором не будетНападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, будет ли позором для бело-голубых проиграть клубу из Медиалиги. Прочитайте больше ⮕

Смолов: до конца года «Динамо» важно набрать максимум очковНападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о целях команды до конца первой части чемпионата России. Прочитайте больше ⮕

Смолов: рад, что Тюкавин забил. Готов помогать ему голевыми передачамиНападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о забитом мяче партнёра по команде форварда Константина Тюкавина. Прочитайте больше ⮕

Фёдор Смолов высказался о победе «Динамо» над «Уралом»Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1). Прочитайте больше ⮕

Степашин: «Динамо» будет бороться за титул, если у нас не будут забирать игроковЧлен совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1), а также рассказал, смогут ли бело-голубые поучаствовать в гонке за первое место в РПЛ. Прочитайте больше ⮕

Фёдор Смолов: кто я после карьеры? Хотел бы руководить клубомНападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, чем планирует заниматься после окончания футбольной карьеры. Прочитайте больше ⮕