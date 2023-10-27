Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе

«Тен Хаг должен извиниться перед Магуайром. Харри пытались выставить из «МЮ», но Эрик понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции». Шервуд о защитнике

«Майнц» расторгнет контракт с Эль-Гази, поддержавшим Палестину. Игрока просили извиниться, он ответил, что выступает за мир и гуманность по отношению ко всем жертвам Пеп о дерби с «МЮ»: «Я хочу, чтобы «Ман Сити» доказал, что у него правильный менталитет, необходимый для победы в подобных играх»

Тен Хаг о дерби с «Ман Сити»: «Во всем мире внимание будет приковано к этой игре. «МЮ» движется в верном направлении» Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро в 2036-м или 2040-м: «Страна провела лучший ЧМ, у нас прекрасная инфраструктура» headtopics.com

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«Месси тащил Аргентину на ЧМ, я бы отдал ему «Золотой мяч» — ОрещукБывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заслуживает получить «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере. Прочитайте больше ⮕

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