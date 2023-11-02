Смартфон стал причиной гибели красноярской школьницы

Несчастный случай произошел 1 ноября в Ачинске. По предварительным данным, 10-летняя девочка была дома одна и принимала ванну. В какой-то момент она взяла в руки смартфон, который был на зарядке, и случайно уронила его в воду. От удара током она погибла на месте. Ее тело нашли родные, когда вернулись домой.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти школьницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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