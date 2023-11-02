Слуцкий — о Тутберидзе: моя вершина как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны

«Моя вершина как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность! Горжусь знакомством!» – написал Слуцкий в своих социальных сетях.

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании.

Начиная с сезона-2015/2016 и по 2023 год все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.

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