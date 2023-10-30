Слух об уходе Алонсо из «Астон Мартин» обсуждают в паддоке «Ф-1»

После Гран-при Мехико известный репортер Альберт Фабрега, а также журналист сайта «Ф-1» Уилл Бакстон написали о некой сенсационной новости, однако отказались сообщать подробности.

«Не хочу верить в слух, который мне рассказали в паддоке. Нет», – заявил Фабрега, уделяющий особое внимание испанским гонщикам. По информации создателя польского портала f1talks Даниэля Бялого, в паддоке говорят о грядущем разрыве двукратного чемпиона мира с «Астон Мартин». Более того, ожидается смена владельцев британской команды. Сейчас коллектив принадлежит Лоренсу Строллу, отцу напарника Алонсо Ланса Стролла. Подчеркивается, что пока никаких подтверждений нет.

Неясно, идет речь о переходе 42-летнего испанца в другую команду или о завершении карьеры. Предполагается, что Алонсо подписал контракт с «Астон Мартин» по схеме 1+1+1 и имеет право уйти по окончании сезона-2023. headtopics.com

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