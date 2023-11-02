Слуцкий о Тутберидзе: «Моя вершина, как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность!»

«Моя вершина, как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность! Горжусь знакомством!» – написал бывший главный тренер сборной России по футболу

Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100 Алина Загитова: «Моя кожа столько макияжа и софитов ни разу в жизни не видела. Она просто мне говорит: я не выдерживаю»

Тутберидзе о реакции Медведевой на серебро ОИ-2018: «В кисс-энд-крае она начала поздравлять нас с золотом, говорить, что мы все сделали, чтобы Загитова была первая» Ирина Роднина: «Я ничего не говорила о тренировках Тутберидзе. Говорила, что в ее штабе есть психологические проблемы – это было после Олимпиады» headtopics.com

Тутберидзе об уходе Трусовой к Плющенко: «Сашка пришла и с виноватым взглядом сказала, что ей нужно сменить обстановку. То есть мы тебе надоели? Ну да»

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