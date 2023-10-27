Служебный вдох: ИИ спрогнозирует распределение вредных веществ в воздухе

Ученые создали систему прогнозирования пространственного распределения вредных веществ в воздухе с помощью искусственного интеллекта. Ее могут использовать для комплексного планирования и контроля рисков загрязнений атмосферного воздуха для промышленных предприятий, а также для оценки достоверности датчиков и приборов экомониторинга. Программу уже проверили на данных более чем с 20 реальных точек контроля в Москве, Новосибирске, Перми и Челябинске.
— Блок ИИ может выявить тренды и сезонность в динамике выбросов, аномалии в данных, закономерности в сложных компонентах профилей концентраций — характерных признаках.
Прогноз с погодойРаботу системы можно представить в виде нескольких основных стадий изучения данных, получаемых со станций контроля качества воздуха. Первичные сведения преобразуются в корректный для дальнейшей обработки формат, что позволяет исследователям применять различные модели прогнозирования. headtopics.com
Фото: РИА Новости/Максим Блинов При этом учитывается динамика погодных условий во время выброса. Механика построения различных типов прогнозов дает возможность решать задачу идентификации источника, когда известны только значения наблюдений и погодные условия. Интеллектуальная модель позволяет построить путь от точки фиксации выброса до предполагаемого источника и смоделировать этот выброс.
Цвета представление: красители из тротила выявят вредные вещества в воздухе Как из производных взрывчатки делают индикаторы, которые смогут спасать жизни людей Цена вопросаРаспределение загрязняющих веществ в воздухе определяется с помощью моделирования и сейчас, отметил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев. headtopics.com
Сама по себе технология интересная, но, как и все новые методы, требуют апробации на практике и сравнения с существующими альтернативами, отметила заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачева.