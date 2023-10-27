Словакия не поддержит антироссийские санкции ЕС в атомной сфере

Словакия не поддержит новые антироссийские санкции Евросоюза, если они будут касаться атомной сферы. Об этом 27 октября заявил премьер-министр страны«Есть предложения, которые говорят, что в 12-м пакете могут быть вещи, касающиеся атома. Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали»,Он добавил, что такая позиция связана с работой в Словакии атомных электростанций и снабжением их топливом.

По словам Фицо, санкции в отношении России не работают, но это не значит, что он будет голосовать против каждого предлагаемого ограничения. Он отметил, что позиция будет основываться на влиянии санкции на Словакию., Фицо, ранее трижды занимавший пост премьер-министра Словакии, возглавляет партию Smer, которая по итогам парламентских выборов в октябре 2023 годаС учётом двух партий, с которыми Smer достигла договорённости, новая коалиция контролирует 79 мест в парламенте.

Во время недавней встречи с депутатами Фицо подчеркнул, что политикой его правительства будет гуманитарная и гражданская помощь Украине, но никакого оружия В ходе предвыборной компании Фицо не раз заявлял, что в случае его возвращения к власти Словакия прекратит оказывать военную помощь киевскому режиму. Сразу после завершения выборов президент Словакии headtopics.com

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