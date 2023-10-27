Число лидеров европейских стран с разумными взглядами на украинский конфликт только что удвоилось. Конечно, когда удвоение означает превращение цифры один в цифру два, это означает в первую очередь лишь моральное удовлетворение для тех, кто изначально придерживался подобных взглядов.

Развивая тему, тот же самый «аноним» из рядов европейской дипломатии заявил: «Проблемы с Венгрией, «вероятно, будут становиться всё глубже и глубже и всё больше ставить под угрозу общие решения по стратегически важным вопросам». Спешу «обрадовать» дипломатию ЕС. У неё теперь проблемы не только с Будапештом, но и с Братиславой. Как говорится, почувствуйте разницу.

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо: «Я не буду голосовать ни за какие санкции против России, пока не будет на столе анализ их влияния на Словакию. Если будут санкции, которые будут нам вредить, как было до этого, то я не вижу никаких причин их поддерживать». Ещё одно заявление нового лидера Словакии: «Я выступаю за завершение военных действий, и мне всё равно, какой это будет план. О чём договорятся — это дело русских и американцев. headtopics.com

Прошу заметить: если исходить из этих заявлений, то ни о какой пророссийской ориентации Роберта Фицо речь не идёт и идти не может. Позиция нового премьер-министра Словакии носит на 100% прословацкий характер. И в этом её сила.

В ходе предвыборной кампании Роберт Фицо не скрывал своих взглядов на украинский конфликт. И эти его взгляды получили поддержку избирателей. Эдуард Хегер был любимцем высшего европейского чиновничества, человеком, который совершал вояжи на Украину в компании Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля. А вот с уважением мнения собственных граждан у него всё обстояло гораздо хуже. headtopics.com

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