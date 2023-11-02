Следователи в Южно-Сахалинске проверяют данные об избиении ребенка в детсаду

Ранее жительница Южно-Сахалинска рассказала местному изданию astv.ru о появлении гематом на спине сына 2017 года рождения после посещения детского сада. По словам ребенка, его ударила воспитатель.

Южносахалинка созвонилась с воспитательницей, которая во всем созналась. Женщина обратилась в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать синяки, а затем написала заявление в полицию. Она уточнила, что это не первый известный ей подобный случай с этим сотрудником детского сада.

Теперь все обстоятельства произошедшего установят следователи. В ходе проверки будет дана оценка действиям воспитателя и принято процессуальное решение.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

На Сахалине два человека погибли при пожаре в частном домеВ среду при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске погибли два человека, сообщили представители пресс-службы МЧС России. Об этом сообщило агенство ТАСС . Прочитайте больше ⮕

В Южно-Сахалинске при пожаре погибли два человекаДва человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что в жилище... Прочитайте больше ⮕

Россиянка жестоко избила свою собаку в лифте и попала на видеоВ Казани женщину, жестоко избившую в лифте свою собаку, заподозрили в истязании ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash . Прочитайте больше ⮕

В Южно-Сахалинске при пожаре погибли два человекаВ ликвидации огня участвовали 15 человек и 5 единиц техники Прочитайте больше ⮕

Пятилетний мальчик попал под колеса снегоуборщика в ДзержинскеВ Нижегородской области ребенка сбил снегоуборщик, водитель авто не заметил, как мальчик выскочил на дорогу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород». Прочитайте больше ⮕

Собака чуть не отгрызла руку семилетнему мальчику в ОмскеВ селе Бологом Русско-Полянского района собака напала на ребенка, мальчик госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Омск». Прочитайте больше ⮕