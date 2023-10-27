Скончался бывший главред российского Playboy Владислав Ковлейский

Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владислав Ковлейский скончался на 47-м году жизни. Об этом 27 октября сообщил источник «Известий».Ковлейский начинал карьеру в газете «Московский комсомолец», позднее перешел в «МК-Бульвар» и руководил изданием. С 2014 по 2015 годы он возглавлял российский Playboy.

Ковлейский начинал карьеру в «Московском комсомольце», позднее перешел в «МК-Бульвар» и руководил изданием. С 2014 по 2015 годы он возглавлял российский Playboy.

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