Скоро День добровольца: подмосковным волонтерам, спасателям, медикам и активистам вручили награды

. Областные награды вручили «Волонтерам Подмосковья», активистам регионального отделения студотрядов, Молодой Гвардии, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Добро.Центров, а также серебряным волонтерам, волонтерам медикам и экоактивистам.

«… события последних лет, это и ковид и, конечно, СВО, показали, как важно то, что делают волонтеры. Вы занимаетесь этим искренне – не ради денег, не ради карьерного роста или должностей, - это то, что заслуживает восхищения. Губернатор Московской области очень ценит, любит и с большим вниманием относится к вашей работе. Многих здесь присутствующих он знает лично и не упускает возможности встретиться.

Всего в Подмосковье работают более 400 волонтерских организаций. На цифровой платформе volontermo.ru зарегистрировано более 40 тыс. добровольцев. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила: «Я хочу сказать, что наши «Волонтеры Подмосковья» - это не просто движение, это про любовь, про дружбу, про заботу и внимание, в том числе друг к другу, к людям, к нашим жителям. Мы всегда рядом с вами, мы всегда вам поможем и поддержим». headtopics.com

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