Система ПВО сбила шесть беспилотников над Крымом

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Шойгу: российская ПВО «приземлит» обещанные Украине F-16 за 20 днейРоссийская ПВО за прошедший месяц сбила свыше 1400 самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет ВСУ Прочитайте больше ⮕

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА в российском регионеРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России. Прочитайте больше ⮕

В Белгородской области сбили беспилотники самолетного типаНад селом Новая Деревня сработала система ПВО. Прочитайте больше ⮕

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областьюРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом во вторник, 31 октября, сообщило Минобороны РФ.«31 октября около 11.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Прочитайте больше ⮕

Силы ПВО отражают массированную воздушную атакуВ небе над Севастополем и Крымом средства ПВО отражают массированную воздушную атаку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Прочитайте больше ⮕

Летающее око: Как С-400 'Триумф' нашёл подход к Storm ShadowПВО России сбили над Крымом сразу восемь крылатых ракет Storm Shadow. Какое российское оружие могло так удивить ВСУ? Прочитайте больше ⮕