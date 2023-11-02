Сирены воздушной тревоги прозвучали в Ашдоде

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноября. /ТАСС/.

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке, впервые за день сработали в израильском приморском городе Ашдод, расположенном на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива. Об этом сообщила армейская пресс-служба.Ашдод расположен в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа.

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